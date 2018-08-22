dışişleri bakanlığı ndan yunanistan a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'da alınan karar ile ilgili yapılan açıklamada, "Yunanistan Danıştay'ı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin faillerinden Süleyman Özkaynakçı'ya iltica hakkı tanınmasına Yunanistan Hükümetinin itirazını reddederek skandal bir karara daha imza atmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan'da Danıştay'ın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbecilere iltica hakkı vermesine Türkiye'den tepkiler devam ediyor...

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, Yunanistan Danıştay'ının skandal bir karara imza attığı vurgulanarak, şu sözlere yer verildi:

Yunanistan Danıştayı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin faillerinden Süleyman Özkaynakçı’ya iltica hakkı tanınmasına Yunanistan Hükümetinin itirazını reddederek skandal bir karara daha imza atmıştır.

Yunanistan Danıştay'ının bu kararı Yunanistan’ın terörle mücadele konusundaki uluslararası sorumluluklarına aykırı olduğu gibi, 1951 yıl tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesinin de ihlal edilmesinin kanıtıdır. Yunanistan, darbeci hainlerin iadesini defalarca reddederek Türk milletinin vicdanını yaralayan bu tür kararlara zemin hazırlamıştır. Yunan makamları, uluslararası yükümlülüklerini dahi çiğneyecek kadar hukuk anlayışından yoksun yargı mekanizmalarına sığınarak darbeciler için ülkelerinin güvenli liman olmasına daha fazla müsaade etmemelidir.

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