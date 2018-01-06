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Dışişleri Bakanlığı'ndan Son Dakika Almanya Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın son zamanlarda bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik atılan adımlarını ve FETÖ'nün firari teröristi Adil Öksüz'ün de aranan kişiler listesijne alınmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Son Dakika Almanya Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın son zamanlarda bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik atılan adımlarını ve FETÖ'nün firari teröristi Adil Öksüz'ün de aranan kişiler listesijne alınmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 15:49
Dışişleri Bakanlığı'ndan Son Dakika Almanya Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Son Dakika Almanya Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın son zamanlarda bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik atılan adımlarını ve FETÖ'nün firari teröristi Adil Öksüz'ün de aranan kişiler listesijne alınmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Almanya'nın Goslar kentindeki tarihi Kaiserpfalz Sarayı'nda , Alman mevkidaşı ile görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, "Almanya ile sadece NATO müttefiki değiliz. Bugün DEAŞ'a karşı da yakın iş birliği içindeyiz. Bölgemizle ilgili konularda da tamamen görüş birliği içindeyiz. Suriye, Irak, Yemen, Libya ve diğer konularda Türkiye ile Almanya'nın görüşleri tamamen örtüşüyor. Her ikimiz de bölgenin istikrarı ve güvenliğini istiyoruz. Ayrıca bu sorunların yarattığı göç gibi insani konular var. Bu konuda da Almanya ile bugüne kadar yakın iş birliği içinde olduğumuzu söyleyebilirim ve bu konuda da görece en duyarlı ülkenin Almanya olduğunu vurgulamak isterim.Almanya'nın PKK'ya karşı attığı son adımları memnuniyetle karşılıyoruz . Aynı şekilde Adil Öksüz'ün aranan kişiler listesine alınması da bunun bir adımı. Ama her iki konuda da Almanya'dan daha da beklentilerimiz var..." dedi.

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