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Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'daki Terör Saldırısına Kınama Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Cross River eyaletinin Omoku kentinde bir kilisenin önünde meydana gelen terör saldırısına ilişkin kınama mesajı yayımladı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'daki Terör Saldırısına Kınama Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Cross River eyaletinin Omoku kentinde bir kilisenin önünde meydana gelen terör saldırısına ilişkin kınama mesajı yayımladı.

02 Ocak 2018 Salı 22:47
Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'daki Terör Saldırısına Kınama Mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'daki Terör Saldırısına Kınama Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Cross River eyaletinin Omoku kentinde bir kilisenin önünde meydana gelen terör saldırısına ilişkin kınama mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda bir çok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bilgisinin Türkiye tarafından üzüntüyle karşılandığı, Nijerya halkı ve hükümetine taziyeler sunulduğu belirtildi. Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinden de yayımlanan kınama mesajında, "Nijerya'nın güneydoğusundaki Cross River eyaletinin Omoku kentinde bir kilisenin önünde meydana gelen silahlı saldırıda birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyor, Nijerya halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
NijeryaNijerya Terör Saldırısı
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