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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Hakan Atilla' Davası Sonrası Tepki

Dışişleri Bakanlığı Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın ABD'deki davasıyla ilgili bir yazılı açıklama yayımladı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Hakan Atilla' Davası Sonrası Tepki

Dışişleri Bakanlığı Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın ABD'deki davasıyla ilgili bir yazılı açıklama yayımladı.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 23:33
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Hakan Atilla' Davası Sonrası Tepki

Dışişleri Bakanlığı Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın ABD'deki davasıyla ilgili bir yazılı açıklama yayımladı.

Suçsuz olduğu halde 32 ay hapis cezasına mahkum edilen Hakan Atilla'nın serbest bırakılması gerektiğine dikkat çekilen yazılı açıklamada, "New York Güney Mahkemesi bugün (16 Mayıs), adil yargılama ilkesiyle bağdaşmayan ve tamamen kurgudan ibaret bir sürecin sonucunda Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yı suçsuz olduğu halde 32 ay hapis cezasına mahkum etmiştir. Böylece, anılan Mahkeme yabancı bir devletin kamu bankası temsilcisini mahküm ederek ABD yaptırımlarına ilişkin mevzuatın uygulanmasında emsali olmayan bir karara imza atmıştır.Dava sürecinde FETÖ mensuplarınca hazırlanan sahte delillere ve yalan ifadelere itibar edilmesi yargılamanın meşruiyetini ortadan kaldırmış, dava sürecinin güvenilirliğini ve inandırıcılığını yok etmiştir" ifadelerine yer verildi.

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