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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'DAEŞ Operasyonu' Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın 5 elebaşının yakalandığı yönünde basında çıkan haberleri doğruladı. Sakarya'da DEAŞ mensubu terörist İthawi'nin yakalanarak sınır dışı edilmesiyle operasyonların başladığı bildirildi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'DAEŞ Operasyonu' Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın 5 elebaşının yakalandığı yönünde basında çıkan haberleri doğruladı. Sakarya'da DEAŞ mensubu terörist İthawi'nin yakalanarak sınır dışı edilmesiyle operasyonların başladığı bildirildi.

11 Mayıs 2018 Cuma 19:01
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'DAEŞ Operasyonu' Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın 5 elebaşının yakalandığı yönünde basında çıkan haberleri doğruladı. Sakarya'da DEAŞ mensubu terörist İthawi'nin yakalanarak sınır dışı edilmesiyle operasyonların başladığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşlarından İsmail Alwaan Al-İthawi'nin Irak ve ABD işbirliğiyle yakalandığını, Irak'a teslim edildiğini söyledi.

New york Times'da yayımlanan habere ilişkin konuşan Aksoy, Türkiye'nin teröre karşı mücadelede tüm imkanlarını seferber ettiğini belirterek, "Uluslararası alanda tesis edilen iş birliğinin önemli sonuçlar verdiğini memnuniyetle kaydediyoruz. New York Times'da 9 Mayıs tarihinde yayınlanan haberde bahsi geçen operasyon, İsmail Alwaan al-Ithawi adlı üst düzey DAEŞ mensubunun istihbarat ve emniyet birimlerimiz tarafından düzenlenen operasyon sonucunda Sakarya'da yakalanması ve Irak'a sınır dışı edilmesiyle başlamıştır." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Deaş
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Elmas 2 saat önce

Merhaba
Bütün haberleriniz sisteme düştüğü anda telefonuma gelirdi,
Şimdi ise sadece kpssCafe ye girersem görüyorum
Iki hafta oldu böyle
Neden bilgiler açıkça gelmiyor.
Sisteme girmesem hiç bir haberden haberdar olamayacağım

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