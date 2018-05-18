Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'deki Saldırıyla İlgili Kınama Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde bir liseye düzenlenen ve 8 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya dair kınama mesajı yayımladı.

banner396

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'deki Saldırıyla İlgili Kınama Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde bir liseye düzenlenen ve 8 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya dair kınama mesajı yayımladı.

18 Mayıs 2018 Cuma 22:51
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'deki Saldırıyla İlgili Kınama Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde bir liseye düzenlenen ve 8 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya dair kınama mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün ABD'nin Teksas Eyaleti'nde bir liseye düzenlenen saldırıda 8 kişinin hayatını kaybetmesinden ve birçok kişinin yaralanmasından üzüntü duyduk. Saldırıyı kınıyor, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Amerikan halkına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Teksas eyaletindeki silahlı saldırıya dair haber ajanslarına düşen ilk bilgilerde 10'un üzerinde ölü, yüzlerce yaralı olduğu bildirilmiş, daha sonra ölü sayısı 8 olarak açıklanmıştı. 

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika haberleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
ABDAbd Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener : Kamu Personeli Alımlarında Torpiliniz Bu Olacak
Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener : Kamu Personeli Alımlarında Torpiliniz Bu Olacak
Bakan Demircan: Yeni Sistem Ülkemizin Daha Hızlı Kalkınmasını Sağlayacak
Bakan Demircan: Yeni Sistem Ülkemizin Daha Hızlı Kalkınmasını Sağlayacak
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan Antep Fıstığı Açıklaması
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan Antep Fıstığı Açıklaması

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim