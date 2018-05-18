Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'deki Saldırıyla İlgili Kınama Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde bir liseye düzenlenen ve 8 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya dair kınama mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün ABD'nin Teksas Eyaleti'nde bir liseye düzenlenen saldırıda 8 kişinin hayatını kaybetmesinden ve birçok kişinin yaralanmasından üzüntü duyduk. Saldırıyı kınıyor, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Amerikan halkına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Teksas eyaletindeki silahlı saldırıya dair haber ajanslarına düşen ilk bilgilerde 10'un üzerinde ölü, yüzlerce yaralı olduğu bildirilmiş, daha sonra ölü sayısı 8 olarak açıklanmıştı.

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