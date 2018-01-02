Dışişleri Bakanlığı En Az Lise Mezunu Sözleşmeli Destek Personeli Alacak (Başvurular Bugün Başladı)

Dışişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 10 sözleşmeli destek personeli alımı yapılacak. Sözleşmeli destek personeli alımı başvuru şartları, tarihleri ve diğer detaylar kpss cafe adresinde.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda sözleşmeli destek personeli (şoför) alımı için başvuruda bulunacak adayların en az lise ve dengi okullardan mezun olması, 35 yaşını aşmamış olması, DMK'nın 48'inci maddesindeki genel şartları taşıması, 2016 KPSS'ye girmiş olması, En az 3 Yıllık D Sınıfı (önceki sınıflandırmaya göre E Sınıfı olarak geçiyor) sürücü belgesine sahip olması , herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B statüsünde çalışmıyor olması gerekiyor.

BAŞVURULAR NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Başvuru işlemleri bugün itibariyle başladı. 12 Ocak 2018 tarihine kadar başvurular T.C. Dışişleri Bakanlığı, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Merkez Personeli Şubesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi, No: 8 06100 Balgat – Ankara adresine iadeli taahhütlü posta ya da kargo yoluyla yapılacak. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer detaylar aşağıdaki başvuru kılavuzunda yer alıyor. Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Destek Personeli Alımı Başvuru Kılavuzu için TIKLAYIN.

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