Dışişleri Bakanı: Münbiç'in İçerisine de Gireceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Amerika Birleşik Devletleriyle varılan anlaşma gereği Münbiç ve çevresine konuşlandığını, kent içerisine de girileceğini, Münbiç'in terörden temizleneceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Şu anda Münbiç içinde değiller ama Münbiç içine de gireceğiz. Bu yol haritasını burada uygularız daha sonra diğer şehirlere geçeriz. Amacımız YPG'yi bu bölgelerden çıkarmaktır. Buraları kimlerin yöneteceğine dair beraber çalışacağız. Hayırlı olsun, hareketlilik başladı. Bizim askerlerimiz yola çıktığı zaman arkası da gelir. Münbiç en kısa zamanda PKK ve YPG'den de temizlenir." şeklinde konuştu.

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