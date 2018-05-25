Dışişleri Bakanı: Döviz Kuru Oyunlarıyla Yıkılacak Bir Ülke Değiliz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, döviz kuru oyunlarıyla Türkiye'nin yıkılacak bir ülke olmadığını, dövizdeki durumun Erdoğan'a diz çöktürmek isteyenler tarafından yapıldığını, ekonomiye zarar verilemeyeceğini söyledi.

16 Yıldır Türkiye'de bir çok alanda mücadele verildiğini, dış güçlere karşı gerekli her türlü yanıtın korkusuzca verildiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu," 6 yıldır Türkiye'de çok zorluklarla mücadele ettik. Hem de hiçbir ülkenin baş edemeyeceği zorlukların milletçe üstesinden geldik." dedi. Çavuşoğlu, konuşmasına böyle devam etti "Bu mücadeleyi yaparken büyük hizmetler de yaptık. Dünyada gerçekleştirilmekte olan 10 mega projesinin 6'sını Türkiye gerçekleştirdi. Son 10 yılda ekonomik büyümede Türkiye hep baş sırada. Bugüne kadar yaptıklarımız bir bina inşaatının temeli gibi düşünün. Sağlam bir temel oldu. Şoklara dayanıklı bir temel oldu. Bu temelin üzerinde hep birlikte güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz. Şimdi şahlanış zamanı.Hükümeti denetleyecek. Yargı maalesef son yıllarda darbe aldı. Özellikle FETÖ'nün darmadağın ettiği bir yargı. Yargıda düzensizliği sadece FETÖ'ye bağlamamak lazım. Geçmişte dışarıya hizmet edenler de oldu, demokrasiye karşı olanlar da oldu. Kendisini yürütmenin yerine koyanlar da. Bir yol yapıyorsunuz, 'Bu yol buraya gerek yoktur' diyerek ayar veren, '367 krizi, Cumhurbaşkanı seçtirmem' diyen bir yargıdan tertemiz bir yargıya doğru gidiyoruz. Temellerini bu anayasa değişikliğiyle yaptık. Adaletin er ya da geç ama öncelikle de hızlı şekilde tecelli edeceğinden hiçbirimizin şüphesinin olmaması lazım."

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