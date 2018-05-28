Dışişleri Bakanı Çavuşoğu: Türkiye'nin Bu Birliğe İhtiyacı Var

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AK Parti ve MHP ile ittifakının Türkiye'nin geleceği için gerçekleştirildiğini, bu birlikteliğe Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Perşembe Pazarındaki iftara katılan ve burada gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, AK Parti hükümeti ve milletvekillerinin Manavgat'a hizmet için gece gündüz çalıştıklarını, ilçeye 500 yataklı yeni bir hastane inşa edileceğini söyledi.

Cumhur İttifakına destek isteyen Çavuşoğlu , "Bildiğiniz gibi Türkiyemizin geleceği için Cumhur İttifakı'nı oluşturduk. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında AK Parti ve Devlet Bahçeli'nin başkanlığında MHP ile ittifak kurduk. Türkiye'nin geleceği için gücümüzü birleştirdik. Çünkü bu birliğe Türkiye'nin ihtiyacı var. El ele, omuz omuza Türkiyemiz için çalışacağız. Manavgat'a önem vermeyen siyasi partilere inşallah seçimde ders vereceksiniz. Ben 24 Haziran'da, Türkiye'nin en kritik seçiminde, Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşabilmesi için Manavgatlı hemşehrilerimizin bugüne kadar olduğu gibi 24 Haziran'da da gereğini yapacağına inanıyorum." dedi.