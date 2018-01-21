Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tehditler Bertaraf Edilecek"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin'a yönelik 'Zeytin Dalı' ismi verilen harekata dair konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisine yönelik her türlü tehditi bertaraf etmeye kararlı ve muktedir olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, twitter hesabından 'Birgeceansızıngelirizdedik' ve 'Zeytindalıharekatı' etiketleriyle sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti, kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedirdir." dedi. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri'nden akşam saatlerinde yapılan açıklamada daha önce belirlenen hedeflere yönelik hava harekatının yüzde 95.5 isabet oranıyla başarıyla vurulduğu bildirildi. ÖSO birlikleri de karadan Afrin'e yönelik operasyonu başlattı. Bölücü teröristlerin telsizlerden 'ABD Bizi sattı, Türk ordusu geliyor' diyerek paniklediği, geri çekilmeye başladığı belirtildi.

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