Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: FBI, FETÖ ile ilgili 15 eyalette çalışma başlattı, tutuklamalar var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada "FBI, FETÖ ile ilgili 15 eyalette çalışma başlattı. New Jersey Eyaletinde tutuklamalar başladı" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fetullah Gülen dahil Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye 84 kişinin Türkiye'ye iadesine yönelik listeyi ABD'ye sunduklarını anımsatarak, "En son Buenos Aires'te bir araya geldiğimizde ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konu üzerinde çalıştıklarını söyledi fakat somut adımları görmemiz gerek" ifadesini kullanmıştı.

Çavuşoğlu ayrıca, Genel Kurul'da yaptığı konuşmasında "Esad'la çalışırız" demedim, "demokratik bir durum olursa gözden geçiririz" dedim ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, CNBC muhabiri Hadley Gamble moderatörlüğünde düzenlenen oturumda Gamble'ın "Eğer bu seçimlerde Esad seçilirse onunla çalışır mısınız?" şeklindeki sorusu üzerine "Eğer demokratik ve güvenilir bir seçim olursa o zaman herkesin bunu değerlendirmesi gerekebilir" demişti.

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