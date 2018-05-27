Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Diriliş Ertuğrul Dizisi Oyuncusu Öziri Kazada Hayatını Kaybetti

Ünlü Oyuncu Arda Öziri kazada hayatını kaybetti. Diriliş Ertuğrul, Aşkın Bedeli, İnsan Aldandı, Son İstasyon gibi Dizi ve Film projelerinde rol alan Arda Öziri geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

banner396

Diriliş Ertuğrul Dizisi Oyuncusu Öziri Kazada Hayatını Kaybetti

Ünlü Oyuncu Arda Öziri kazada hayatını kaybetti. Diriliş Ertuğrul, Aşkın Bedeli, İnsan Aldandı, Son İstasyon gibi Dizi ve Film projelerinde rol alan Arda Öziri geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

27 Mayıs 2018 Pazar 13:40
Diriliş Ertuğrul Dizisi Oyuncusu Öziri Kazada Hayatını Kaybetti

Ünlü Oyuncu Arda Öziri kazada hayatını kaybetti. Diriliş Ertuğrul, Aşkın Bedeli, İnsan Aldandı, Son İstasyon gibi Dizi ve Film projelerinde rol alan Arda Öziri geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. İzmir 1978 doğumlu Arda Öziri, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümü mezunu olmasının yanı sıra Anemi isimli bir grupta da vokallik yapmıştı. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALACAK! HABER İÇİN TIKLAYIN.

OYNADIĞI PROJELER

Diriliş Ertuğrul - Göktuğ (2016-2017)

Aşkın Bedeli - Poyraz (2013-2015)

İnsan Aldandı - Güven (2009)

Son İstasyon - Burak (2010)

Farklı Desenler - Komiser Aziz (2011-2012)*

Farklı Boyut (2009)

Akasya Durağı - Başkomiser Yardımcısı Tolga(2010-2011)

Cemile - Kaan (2006)

Dolunay - Erdem (2005)

Kandil (2005)

Memleket Hikayeleri - Irmağın Aldığı Gelin (2005)

Büyük Umutlar - Özgür (2004)

Ah Be İstanbul (2004)

Kampüsistan - Yiğit (2003)

Estağfurullah Yokuşu (2003)

Asmalı Konak - Haluk (2002)

Kınalı Kar (2002)

Yedi Numara (2000)

Dadı (2000)

Ruhsar (1997)

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.05.2018 13:53
Anahtar Kelimeler:
Diriliş Ertuğrul Arda öziriDiriliş Ertuğrul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep'te Dehşet! Kardeş Kavgası Kanlı Bitti
Gaziantep'te Dehşet! Kardeş Kavgası Kanlı Bitti
Mitingde Hırsızlık Yapan Kişi Ünlü Oyuncunun Abisi Çıktı
Mitingde Hırsızlık Yapan Kişi Ünlü Oyuncunun Abisi Çıktı
Eşcinsel FETÖCÜ AİDS Testi Sırasında Yakalandı
Eşcinsel FETÖCÜ AİDS Testi Sırasında Yakalandı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim