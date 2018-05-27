Diriliş Ertuğrul Dizisi Oyuncusu Öziri Kazada Hayatını Kaybetti

Ünlü Oyuncu Arda Öziri kazada hayatını kaybetti. Diriliş Ertuğrul, Aşkın Bedeli, İnsan Aldandı, Son İstasyon gibi Dizi ve Film projelerinde rol alan Arda Öziri geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. İzmir 1978 doğumlu Arda Öziri, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümü mezunu olmasının yanı sıra Anemi isimli bir grupta da vokallik yapmıştı.

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OYNADIĞI PROJELER

Diriliş Ertuğrul - Göktuğ (2016-2017)

Aşkın Bedeli - Poyraz (2013-2015)

İnsan Aldandı - Güven (2009)

Son İstasyon - Burak (2010)

Farklı Desenler - Komiser Aziz (2011-2012)*

Farklı Boyut (2009)

Akasya Durağı - Başkomiser Yardımcısı Tolga(2010-2011)

Cemile - Kaan (2006)

Dolunay - Erdem (2005)

Kandil (2005)

Memleket Hikayeleri - Irmağın Aldığı Gelin (2005)

Büyük Umutlar - Özgür (2004)

Ah Be İstanbul (2004)

Kampüsistan - Yiğit (2003)

Estağfurullah Yokuşu (2003)

Asmalı Konak - Haluk (2002)

Kınalı Kar (2002)

Yedi Numara (2000)

Dadı (2000)

Ruhsar (1997)