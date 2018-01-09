Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Din Kültürü Öğretmeninden Skandal Paylaşım

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki İmam Hatip ortaokulunda, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yaptığı öğrenilen Cihad Ç'nin sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımı büyük tepkilere neden oldu.

banner396

Din Kültürü Öğretmeninden Skandal Paylaşım

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki İmam Hatip ortaokulunda, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yaptığı öğrenilen Cihad Ç'nin sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımı büyük tepkilere neden oldu.

09 Ocak 2018 Salı 14:58
Din Kültürü Öğretmeninden Skandal Paylaşım

Din Kültürü Öğretmeninden Skandal Paylaşım

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki İmam Hatip ortaokulunda, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yaptığı öğrenilen Cihad Ç'nin sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımı büyük tepkilere neden oldu.

Ergenlik çağına gelmeyen kızların sevgilisi olabildiğini, bunun toplumda normal karşılandığını söyleyen şahıs, söz konusu kızın her şeyi yapabildiğini evlenmesinde de sorun olmayacağını söyledi. Sözlerinin tepkilere neden olup , soruşturma geçirebileceğini de bilen şahıs bunu 'Alıntı' yaptım diyerek perdelemeye çalıştı. İşte o sözler, "Ergenlik çağına ermeyen kızın rahatlıkla sevgilisi olabiliyor ve durum normal karşılanıyor. Ama bu kıza madem bu haltı yiyebiliyorsun evlenedebilirsin dediklerinde her nedense yaşın küçüklüğü ortaya atılıyor hemen. Zina edecek kadar yaşı büyük. Evlenmeye geldi mi yaşı küçük (Alıntı)"

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Din KültürüDin Kültürü öğretmeninden Skandal Paylaşım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Fatih'te Binlerce Şişe Sahte İçki Ele Geçirildi
İstanbul Fatih'te Binlerce Şişe Sahte İçki Ele Geçirildi
Din Kültürü Öğretmeni Skandal Paylaşımdan Sonra Açığa Alındı!
Din Kültürü Öğretmeni Skandal Paylaşımdan Sonra Açığa Alındı!
Öğretmen Adayları Birlik Oldu! 40 Bin Atama Müjdesi Bekliyor
Öğretmen Adayları Birlik Oldu! 40 Bin Atama Müjdesi Bekliyor

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim