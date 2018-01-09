Din Kültürü Öğretmeninden Skandal Paylaşım

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki İmam Hatip ortaokulunda, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yaptığı öğrenilen Cihad Ç'nin sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımı büyük tepkilere neden oldu.

Ergenlik çağına gelmeyen kızların sevgilisi olabildiğini, bunun toplumda normal karşılandığını söyleyen şahıs, söz konusu kızın her şeyi yapabildiğini evlenmesinde de sorun olmayacağını söyledi. Sözlerinin tepkilere neden olup , soruşturma geçirebileceğini de bilen şahıs bunu 'Alıntı' yaptım diyerek perdelemeye çalıştı. İşte o sözler, "Ergenlik çağına ermeyen kızın rahatlıkla sevgilisi olabiliyor ve durum normal karşılanıyor. Ama bu kıza madem bu haltı yiyebiliyorsun evlenedebilirsin dediklerinde her nedense yaşın küçüklüğü ortaya atılıyor hemen. Zina edecek kadar yaşı büyük. Evlenmeye geldi mi yaşı küçük (Alıntı)"

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