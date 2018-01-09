Din Kültürü Öğretmeni Skandal Paylaşımdan Sonra Açığa Alındı!

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde imam hatip ortaokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yaptığı öğrenilen Cihad Ç, 7 Ocak 2018 tarihinde yaptığı paylaşım nedeniyle büyük tepki almıştı. Kız çocuklarının ergenlikten önce sevgilileri olduğunu, kızların bu yaşlarda bir çok şey yaptığını, evlenedebileceğini öne süren öğretmene sosyal medyadan tepki yağmıştı.

Cihad Ç, " Ergenlik çağına ermeyen kızın rahatlıkla sevgilisi olabiliyor ve durum normal karşılanıyor . Ama bu kıza madem bu haltı yiyebiliyorsun evlenedebilirsin dediklerinde her nedense yaşın küçüklüğü ortaya atılıyor hemen. Zina edecek kadar yaşı büyük. Evlenmeye geldi mi yaşı küçük (Alıntı)" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, açığa alınan öğretmenle ilgili , "Söz konusu olaydan dolayı öğretmen hakkında yapılan incelemeden sonra soruşturma başlatıldı. Aynı zamanda soruşturmanın selameti için de açığa alındı" dedi.

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