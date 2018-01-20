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DİB 6000 Personel Daha Alacak-İşte Kadro Dağılımı

Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru süreci geçtiğimiz hafta sona erdi. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından Ali Erbaş'tan yeni bir açıklama daha geldi ve 6 bin personel alımı daha yapılacağı açıklandı.

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DİB 6000 Personel Daha Alacak-İşte Kadro Dağılımı

Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru süreci geçtiğimiz hafta sona erdi. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından Ali Erbaş'tan yeni bir açıklama daha geldi ve 6 bin personel alımı daha yapılacağı açıklandı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 11:16
DİB 6000 Personel Daha Alacak-İşte Kadro Dağılımı

Önceki gün TVNet canlı yayınına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaptığı açıklamada 6 bin personel alımı daha yapılacağını söyledi.

Geçtiğimiz gün yapılan alımda Diyanete 9 bin 500 sözleşmeli personel alımı yapılmıştı. Yapılan alımda sözleşmeli Kur'an Kursu Öğreticisi, Sözleşmeli İmam-Hatip ve Sözleşmeli Müezzin-Kayyım alımı yapılmıştı. Bu alımlar için başvuru süreci geçtiğimiz hafta dolmuştu. Sürecin sona ermesinin ardından yeni alım açıklaması da geldi. Ancak yeni alımının ne zaman yapılacağı ve kadro dağılımı açıklanmadı.

Diyanet İşleri başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

 "6 bin imam kadrosu için 18 bin kişiyi sınava çağıracağız. İŞKUR üzerinden görevlendirilen kardeşlerimiz buraya müracaat etmişlerdir inşallah. Eğer müracaat etmişlerse, kazanırlarsa onlar sözleşmeli imam olarak göreve başlayacaklar. Bu geçici değil, sözleşmeli diyoruz ama daimi sözleşmeli. Dolayısıyla böyle bir imkanı devletimiz bize sağladı. Ben buradan şükranlarımı arz ediyorum. Hatta şunu da söyleyeyim, 2018 yılının sonuna doğru 6 bin kişi daha inşallah alacağız. Eksiğimiz kalmayacak, kadrolarımızı dolduracağız"

Kadro Dağılımı

Diyanet personel alımı kadro dağılımı açıklanmadı. Ancak kadro dağılımının geçtiğimzi gün yapılan 9 bin 500 personel alımındaki gibi olması bekleniyor.

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Son Güncelleme: 20.01.2018 11:14
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