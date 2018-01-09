Devlet Personel Başkanlığı'ndan Subay, Astsubay Adayı Öğrenci Alımı Açıklaması

Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden (www.dpb.gov.tr) 2018-2019 eğitim öğretim yılında MSÜ'ye alınacak subay, astsubay adayı öğrenci alımlarıyla ilgili duyuru yayımlandı.

Söz konusu duyuruda öğrenci adaylarının başvurularının 9 Ocak 15 Şubat 2018 tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınacağı, sınavın ÖSYM tarafından 18 Mart 2018 tarihinde yapılacağı belirtildi. ÖSYM resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi :

"2018-2019 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla ÖSYM tarafından 18 Mart 2018 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ) yapılacaktır. Sınava başvurular, 9 Ocak-15 Şubat 2018 tarihleri arasında alınacak olup adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklardır.

ÖSYM Başkanlığı tarafından konuya ilişkin bir kılavuz yayınlanmış olup; kılavuzda, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile 2'nci seçim aşamalarına başvuru, 2'nci seçim aşamaları ve aday yerleştirme esasları yer almakta olup ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde yer alan kılavuzun başvuru öncesi dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

Adayların bilgisine saygıyla sunulur."

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