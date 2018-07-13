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Devlet Personel Başkanlığı Kapatılıyor!.. Memurların İşlerini Kim Yapacak?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde kapatılan kurumlar arasında Devlet Personel Başkanlığı (DPB) de bulunuyor. Peki, yeni dönemde milyonlarca kamu personelinin özlük haklarına ilişkin iş ve işlemlerini kim yürütecek?

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Devlet Personel Başkanlığı Kapatılıyor!.. Memurların İşlerini Kim Yapacak?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde kapatılan kurumlar arasında Devlet Personel Başkanlığı (DPB) de bulunuyor. Peki, yeni dönemde milyonlarca kamu personelinin özlük haklarına ilişkin iş ve işlemlerini kim yürütecek?

13 Temmuz 2018 Cuma 15:52
Devlet Personel Başkanlığı Kapatılıyor!.. Memurların İşlerini Kim Yapacak?

Başbakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren Devlet Personel Başkanlığı'nın kapatılmasına yönelik hüküm 9 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan KHK'da geçici madde olarak yer aldı.

Devlet Personel Başkanlığı'na ilişkin devir işlemleri başlığını taşıyan geçici maddede;

Kamu personelinin işlemlerinin bir yıl süresince Devlet Personel Başkanlığı tarafından yürütülmeye devam edeceği kaydedildi.

Yani, DPB'nin kapatılmasına yönelik çalışmalarda bir yıllık geçiş süresi öngörüldü. Bu süre içinde memurların özlük haklarına ilişkin işlemler yine DPB tarafından takip edilecek.

Yine aynı geçici madde de bir yılın sonunda ise başkanlığın kapatılacağı kaydedildi. Ve maddeye göre, başkanlığa ait tüm taşınmazlar ve dosyalar Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'na devrilecek.

Devlet Personel Başkanlığı'nın personeli de bu süreç içinde Çalışma Bakanlığı'na devredilecek.

Böylece, memurların iş ve işlemleri de yeni dönemde Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı tarafından yürütülmesi öngörülüyor.

Kaynak:KamuAjans

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Personel BaşkanlığıMemur Özlük İşlemleri
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1 saat önce

Bencede kapatsinlar.gereksiz.cunku bizleri atamiyorlar.islev gormeyen kurumun geregi yok

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