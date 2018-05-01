Devlet Desteğiyle Başladılar! Şimdi Yıllık 300 Bin TL Kazanıyorlar

Devlet Desteğiyle başladıkları arıcılıkta 45 olan kovan sayısını kısa sürede 450'ye yükselten İzmirli çift, yılda 20 ton bal, kraliçe arı ve polen satışıyla birlikte 300 bin liralık gelire ulaştı.

Abdullah ve Meral Akkın çifti, 3 sene önce amatör olarak arıcılığa başladı. Akkın, hayvanlarını satarak tamamen bu işe yöneldi fakat alanda çok fazla bilgi sahibi olmadıkları için arıları telef oldu. Bu konuda çeşitli araştırmalar yapan Abdullah Akkın, 2 sene önce GTHB'nin yürüttüğü, genç çiftçi projesinden faydalandı. Bu kapsamda 30 bin lira değerinde 45 kovan ve aarcılık için ekipman hibesi alan Akkın, eşinin de kuaförlükten ayrılması ve kendisiyle çalışmasını istedi. Eşi de kuaförlüğü bırakarak Abdullah Akkın'a destek olmaya başladı.

Abdullah Akkın, "Bakanlığın verdiği arı bize maya oldu. İyi ki böyle bir şey yapmışım. Geçen sene 450 kovandan 20 ton bal aldım. Bunun dışında kraliçe arı ve polen de satışıyla beraber yıllık 300 bin lira kazanıyorum. Traktörüm ve arabam eskiydi, onları değiştirdim. Arı olmasaydı bu duruma gelemezdik.Arıcılık zor ama yapılmayacak bir iş değil. Disiplin ve düzen isteyen bir meslek. Arılar geçim kaynağımız oldu, bu saatten sonra arıcılığı bırakma lüksüm yok. Önce onlar bize bakacak, sonra biz onlar bakacağız." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA