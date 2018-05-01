Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Devlet Desteğiyle Başladılar! Şimdi Yıllık 300 Bin TL Kazanıyorlar

Devlet Desteğiyle başladıkları arıcılıkta 45 olan kovan sayısını kısa sürede 450'ye yükselten İzmirli çift, yılda 20 ton bal, kraliçe arı ve polen satışıyla birlikte 300 bin liralık gelire ulaştı.

banner396

Devlet Desteğiyle Başladılar! Şimdi Yıllık 300 Bin TL Kazanıyorlar

Devlet Desteğiyle başladıkları arıcılıkta 45 olan kovan sayısını kısa sürede 450'ye yükselten İzmirli çift, yılda 20 ton bal, kraliçe arı ve polen satışıyla birlikte 300 bin liralık gelire ulaştı.

01 Mayıs 2018 Salı 14:14
Devlet Desteğiyle Başladılar! Şimdi Yıllık 300 Bin TL Kazanıyorlar

Devlet Desteğiyle başladıkları arıcılıkta 45 olan kovan sayısını kısa sürede 450'ye yükselten İzmirli çift, yılda 20 ton bal, kraliçe arı ve polen satışıyla birlikte 300 bin liralık gelire ulaştı.

Abdullah ve Meral Akkın çifti, 3 sene önce amatör olarak arıcılığa başladı. Akkın, hayvanlarını satarak tamamen bu işe yöneldi fakat alanda çok fazla bilgi sahibi olmadıkları için arıları telef oldu. Bu konuda çeşitli araştırmalar yapan Abdullah Akkın, 2 sene önce GTHB'nin yürüttüğü, genç çiftçi projesinden faydalandı. Bu kapsamda 30 bin lira değerinde 45 kovan ve aarcılık için ekipman hibesi alan Akkın, eşinin de kuaförlükten ayrılması ve kendisiyle çalışmasını istedi. Eşi de kuaförlüğü bırakarak Abdullah Akkın'a destek olmaya başladı.  

Abdullah Akkın, "Bakanlığın verdiği arı bize maya oldu. İyi ki böyle bir şey yapmışım. Geçen sene 450 kovandan 20 ton bal aldım. Bunun dışında kraliçe arı ve polen de satışıyla beraber yıllık 300 bin lira kazanıyorum. Traktörüm ve arabam eskiydi, onları değiştirdim. Arı olmasaydı bu duruma gelemezdik.Arıcılık zor ama yapılmayacak bir iş değil. Disiplin ve düzen isteyen bir meslek. Arılar geçim kaynağımız oldu, bu saatten sonra arıcılığı bırakma lüksüm yok. Önce onlar bize bakacak, sonra biz onlar bakacağız." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Devlet Desteğiyle BaşladılarArıArıcılık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meral Akşener : Tüm Bunlar için İYİ Parti'den Korkmanız Mı Gerekiyordu?
Meral Akşener : Tüm Bunlar için İYİ Parti'den Korkmanız Mı Gerekiyordu?
Çalışma Bakanı'ndan Kadrolu Kamu Personeli Alımlarıyla İlgili Flaş Açıklama!
Çalışma Bakanı'ndan Kadrolu Kamu Personeli Alımlarıyla İlgili Flaş Açıklama!
Batman'da Korkunç Olay! 64 Koyun Telef Oldu, Çoban Yaralandı
Batman'da Korkunç Olay! 64 Koyun Telef Oldu, Çoban Yaralandı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim