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Devlet Bedelli askerlikten Ne Kadar Gelir Elde Etti?

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, bedelli askerlik başvuruları sonrasında elde edilen geliri açıkladı: 9 milyar 533 milyon lira olarak açıklanan gelir 635 bin 582 yükümlünün başvurusu sonrasında elde edildi.

Devlet Bedelli askerlikten Ne Kadar Gelir Elde Etti?

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, bedelli askerlik başvuruları sonrasında elde edilen geliri açıkladı: 9 milyar 533 milyon lira olarak açıklanan gelir 635 bin 582 yükümlünün başvurusu sonrasında elde edildi.

18 Aralık 2018 Salı 20:34
Devlet Bedelli askerlikten Ne Kadar Gelir Elde Etti?

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, bedelli askerlik başvuruları sonrasında elde edilen geliri açıkladı: 9 milyar 533 milyon lira olarak açıklanan gelir 635 bin 582 yükümlünün başvurusu sonrasında elde edildi.

Milli Savunma Bakanı Akar, TBMM genel kurulunda bakanlığının bütçesine ilişkin sunumunda bedelli askerlikten elde edilen geliri de paylaştı.

Akar, bedelli askerlik için 635 bin 582 yükümlünün başvurduğunu belirterek, "9 milyar 533 milyon lira toplam gelir elde edildi" dedi.

'Tek tip' diye adlandırılan yeni askerlik sistemine yönelik çalışmaların ilgili bakanlıklarla koordineli şekilde devam ettiğini söyleyen Akar, söz konusu sistemin önümüzdeki yıl açıklanabileceğini belirtti.

Akar, "Hem eğitim öğretim süreleri hem mesleki eğitimlere katkısı bakımından, mesleki eğitimi olanların statü kazanması bakımından tüm bakanlıklarla görüştük, konuştuk, devam ediyoruz" diye konuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 18.12.2018 22:09
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