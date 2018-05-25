Devlet Bahçeli'nin Çakıcı Ziyareti Sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan Flaş Açıklama  

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde Alaattin Çakıcı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmiş, burada çekilen bir fotoğraf MHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştı.

İçişleri Bakanlığı 2018 yılında suç örgütü liderlerine yönelik operasyon düzenlendiğini bu örgütlerden birisinin de Alaattin Çakıcı liderliğindeki örgüt olduğunu silahlı adamların yakalandığını açıkladı.

Bakanlık Açıklamasında, "2018 yılında yürütülen başarılı operasyonlar sayesinde İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki suç örgütlerinin liderler kadroları da yakalanmıştır. Alaattin Çakıcı liderliğindeki suç örgütüne yönelik İstanbul ve Antalya illerinde gerçekleştirilen operasyonda 57 şüpheli, yakalanmıştır. 2017 yılında ise, Alaattin Çakıcı'nın silahlı eylem yapan ve eylem hazırlığı içerisinde bulunan 8 adamı İstanbul'da, 9 adamı Ankara'da, 15 adamı İzmir'de olmak üzere toplam 32 adamı yakalanmıştır." ifadeleri yer aldı.