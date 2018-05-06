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Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e Yanıt 'Haddini Hududunu Bil'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden geçtiğimiz gün kendisine yönelik sert eleştirilerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yanıt verdi.

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Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e Yanıt 'Haddini Hududunu Bil'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden geçtiğimiz gün kendisine yönelik sert eleştirilerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yanıt verdi.

06 Mayıs 2018 Pazar 09:58
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e Yanıt 'Haddini Hududunu Bil'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden geçtiğimiz gün kendisine yönelik sert eleştirilerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yanıt verdi.

Devlet Bahçeli : "Hafta içinde, Cumhurbaşkanı adayları için toplanması gündemde olan 100 bin imzayla ilgili bir düşüncemi paylaştım. FETÖ'nün siyasi ayağından sonra, siyasi seçmen kısmına dikkat çektim. Sen misin bunu diyen? Anladım ki, yılanın deliğine çomağı sokmuşum, taşı adresine fırlatmışım! Malum odak ve oluşumlar anında başlarını kaldırdılar, yaraları olduğu için gocunmaya başladılar. Sanki suçüstü yakalanmışlar, gizli emel ve hedefleri deşifre edilmişti. Nitekim öyle de oldu. Yusuf Has Hacib, "kötüye katılma, tavrını diri tut" diyor ya, ben de aynen bunu yaptım.Mazisi yedi ayı bulmamış icazetli bir parti ihtiyacı yok iken 100 bin imza toplamanın peşine niye düşer? Bu akıl nereden verilmiştir? Pensilvanya'nın bir tembih ve teşviki söz konusu mudur? Sorduğum soru buydu. Rahatsız olanlar, rehaveti bozulanlar ise siyasi faillerdir.

Bir hanım olması sebebiyle İP'in başındaki şahsiyete karşı bir söz söylemekten ar ederim. Bu durum, kadınlara, kadınlık onuruna hürmetimden dolayıdır. Ancak, haddini hududunu bilmesi, adap ve edebini takınması hususunda da kendisini açıkça ikaz etmek isterim. Madem şahsıma açıkça çağrıda bulunuyor, Twitter'den etiketleme yapıyorsa, buyursun, topladığı imzaların alayını birden kargoyla bize göndersin." dedi.

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Son Güncelleme: 06.05.2018 10:08
Anahtar Kelimeler:
Devlet BahçeliDevlet Bahçeli Meral Akşener
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