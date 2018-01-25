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Devlet Bahçeli'den Eliaçık'a Sert 'Kızıl Elma' Yanıtı 'Bre Allah'dan Korkmaz, Utanmazlar'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık'ın Türk ülküsü 'Kızıl Elma' ile ilgili 'Şirk' açıklamasına çok sert tepki gösterdi.

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Devlet Bahçeli'den Eliaçık'a Sert 'Kızıl Elma' Yanıtı 'Bre Allah'dan Korkmaz, Utanmazlar'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık'ın Türk ülküsü 'Kızıl Elma' ile ilgili 'Şirk' açıklamasına çok sert tepki gösterdi.

25 Ocak 2018 Perşembe 11:58
Devlet Bahçeli'den Eliaçık'a Sert 'Kızıl Elma' Yanıtı 'Bre Allah'dan Korkmaz, Utanmazlar'

Devlet Bahçeli'den Eliaçık'a Sert 'Kızıl Elma' Açıklaması 'Bre Allah'dan Korkmaz, Utanmazlar'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık'ın Türk ülküsü 'Kızıl Elma' ile ilgili 'Şirk' açıklamasına çok sert tepki gösterdi.

Devlet Bahçeli ,"Kızılelma cevabını veren kahramanlar oldukça bu millet, bu devlet, bu vatan ilelebet payidar kalacaktır. Şu rezilliğe bakınız ki, Kızılelma’yı şirk gören kripto münkirler varmış! Bre Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazlar, Kızılelma’yı biliyor musunuz da şirk diye yaftalıyorsunuz? Kızılelma’yı duyunca beti benzi atanlar, size rağmen millet olduk, size rağmen istiklalimizi koruduk. Kızılelma ülküdür, ülküsüzler anlayamaz. Kızılelma aleme nizam iradesinin tezahürüdür, iradesizler tanıyamaz. Kızılelma Türk milletinin cihana hakimiyet mefkuresi ve sembolüdür, Türk düşmanları tanımlayamaz, işbirlikçiler idrak edemez.Kızılelma, pazarda alınıp-satılan elma değildir. Türk milletinin ilahi sır gibi asırlardır vicdanında yaşatıp büyüttüğü milli ahlakı, milli asabiyeti, milli varlığının istikbal nurudur.

Kızıl ruhlar, kirli emeller, gizil ve kindar hevesler Kızılelma’dan gocunsa da, Türk milletinin Kızılelma’sı vardır, mutlaka bir gün ulaşılacaktır. Merhum Ziya Gökalp bakınız ne diyordu: 'Zemini mefkûre, seması hayal; bir gün gelecek, fakat şimdilik masal' Kızılelma gideceğimiz, gitmek istediğimiz, izimizi kazıyıp ismimizi tarihin alnına yazacağımız her yerdir. Merhum Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, Malazgirt Marşı’nda, 'Kızılelma’ya hey Kızılelma’ya' derken elbette İ’lay-ı Kelimetullah’ı haykırıyor, Türk milletinin özlemlerini seslendiriyor, milli hedef ve hayallerinin önünü açıyordu. İçimizdeki YPG’lilerin, sağa sola konuşlanmış PKK ve FETÖ artıklarının Türk milletinin ülkülerini karalaması, ülke ve ilkelerine kast etmesi imkansızdır. Bu alçalma haline teşebbüs edenler Kızılelma’nın onuruyla manen küle döneceklerdir. Merhum Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu diyor ya: 'Gazi alperenler işe koyulun, gayrı söze vakit az verilmeli. Bidevi atlara rüzgarca soluk ve yıldırımlarca hız verilmeli.' Devam ediyor: 'Barak Baba, Sarı Saltuk orada, Hacı Bektaş Veli, Taptuk orada, bir mübarek vatan yaptık orada, ki, bir can dilerse bin verilmeli.' Türk milleti mazluma sığınak, zalime ateştir. Bu ateşte teröristler Allah’ın izniyle yanacak, Zeytin Dalı Harekâtı huzur ve güvenliğimizi sağlayacaktır. Çünkü Afrin demek Hatay demektir, Afrin demek Kilis demektir. Yani vatan demektir" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 25.01.2018 12:01
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Kızıl ElmaDevlet Bahçeli
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