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Devlet Bahçeli'den 'CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi-Demokrat Parti İttifakı' Değerlendirmesi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, partisinin genel merkezinde milletvekili aday adaylığı başvurularını yakından takip ediyor. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli seçim ittifaklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Devlet Bahçeli'den 'CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi-Demokrat Parti İttifakı' Değerlendirmesi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, partisinin genel merkezinde milletvekili aday adaylığı başvurularını yakından takip ediyor. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli seçim ittifaklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:02
Devlet Bahçeli'den 'CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi-Demokrat Parti İttifakı' Değerlendirmesi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, partisinin genel merkezinde milletvekili aday adaylığı başvurularını yakından takip ediyor. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli seçim ittifaklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli: İttifakın yasal zeminde yapılmasının demokrasimiz için çok hayırlara vesile olacağını ifade etmiştik. Bir çok çevreler bu ittifak kamuoyuna karşı bir alerji koymuşlardı.

Zaman içerisinde kendileri de ittifak yapma konumuna gelmişlerdir. Hayırlı uğurlu olsun 4-5 partinin bir araya gelmesi, seçimlerin böyle bir güçlü yapıyla yarış içerisinde olması ülkemiz için faydalı olacaktır. İttifak kavramını ortaya attığımız zaman, baraj meselesinden dolayı hazine yardımı almak için buna girdiğimiz söyleyenler gelişmeleri takip etsinler. Her seçim başlangıcında seçim takvimi ilan edilir edilmez, MHP teşkilatına bir genelge gönderilir, hem seçimin önemi üzerinde durulur, hem de o günkü siyasi iklimin gereği olarak nelere dikkat edilmesi gerektiği hususunda teşkilatlarımız uyarılır. 3 Mayıs'ta müracaatlar son bulmuş olacak.

Müracaatların yanında herhangi bir uzatma söz konusu olmayacak. Dün akşam itibariyle 943 müracaat yapılmıştır, şu ana kadar 108 hanımefendi başvuru yaptı. MHP kendi siyasi olgunluğuyla faaliyetlerini sürdürüyor. Öncelikle seçim ve hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız öncülüğünde 15 genç avukattan oluşan güvenlik soruşturması grubu oluşturuldu. Müracaatlar incelenecek, FETÖ'den sızma var mı, yasa dışı eylemden sızma var mı, GBT yapılacak. Bunlardan herhangi bir isimde sorun varsa müracaatları iptal edilecek. Kalanlarla ilgili değerlendirme yapılacak. 

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.05.2018 10:07
Anahtar Kelimeler:
BahçeliDevlet BahçeliIyi Parti
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