Devlet Bahçeli Seçime 1 Hafta Kala Miting Yapacak

Cumhur İttifakıyla seçimlere hazırlanan MHP'nin seçim çalışmaları yavaş ilerliyor. Henüz vatandaşla bir araya gelmeyen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan ayı boyunca açık alan mitingleri yerine salon toplantısı yapacak.

Gazete Habertürk'ten Çolak'a konuşan Bahçeli, 5 şehir merkezinde toplam 31 il teşkilatıyla bir araya gelmeye hazırlanıyor. Toplantıların ilki 6 Haziran'da Sivas'ta gerçekleşecek. Ramazan Bayramından sonra da meydanlara inmeyi düşünen Bahçeli'nin programı henüz belli değil.

Seçime kadar kalan süre dikkate alınarak 7-8 miting yapması bekleniyor.

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