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Devlet Bahçeli'den Yeni Mahkum Affı Çıkışı!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan bayramı öncesinde iktidardan adım atılması ve af çıkarılmasında yarar olduğunu söyledi.

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Devlet Bahçeli'den Yeni Mahkum Affı Çıkışı!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan bayramı öncesinde iktidardan adım atılması ve af çıkarılmasında yarar olduğunu söyledi.

01 Haziran 2018 Cuma 15:29
Devlet Bahçeli'den Yeni Mahkum Affı Çıkışı!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan bayramı öncesinde iktidardan adım atılması ve af çıkarılmasında yarar olduğunu söyledi.

Bir süredir mahkum affını gündeme getiren Devlet Bahçeli, "Ramazan Bayramı öncesi iktidar adım atarsa af çıkmasında yarar var" şeklinde konuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, dün af konusunda açıklamalarda bulunmuş, "Bizim af çıkarılması konusunda malum bir girişimimiz var.

Genel Başkanımız Devlet Bahçeli bunu gündeme getirmişti. Bu konu da da beklenti var. Ayrıca ihtiyaç var. Teröristler, terör suçları hariç kadına çocuğa karşı işlenen suçlar hariç, çocuk istismarı, kadın katilleri tecavüzcüler bu suçlar hariç bir af çıkarılmasını inşallah sağlayacağız. Bu konuda şöyle de bir sıkıntı var, şu anda hapishanelerimizde vardiya halinde aynı yatakta 3 kişi yatmak durumunda kalıyor. Bu derece hapishaneler dolmuş vaziyette. Bu da terör örgütleri için gerekli faaliyetleri gösterme açısından önemli bir imkan sunuyor. Onlar için bulunmaz bir fırsat, bulunmaz bir ortam. Bunlar da dikkate alınarak bu düzenleme mutlaka yapılacak, bunun geri dönüşü yok artık" demişti.

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