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Devlet Bahçeli'den Flaş Açıklama 'FETÖ'nün Seçmen Ayağı da Var!'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak açıklamalar. 'FETÖ'nün siyasi ayağı varsa , seçmen ayağı da vardır' diyen Bahçeli 'Açığa alınan var, ihraç edilen var, bunların arasında..."

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Devlet Bahçeli'den Flaş Açıklama 'FETÖ'nün Seçmen Ayağı da Var!'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak açıklamalar. 'FETÖ'nün siyasi ayağı varsa , seçmen ayağı da vardır' diyen Bahçeli 'Açığa alınan var, ihraç edilen var, bunların arasında..."

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:26
Devlet Bahçeli'den Flaş Açıklama 'FETÖ'nün Seçmen Ayağı da Var!'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Dün akşamdan bu yana kafamı meşgul eden bir konu var. Siz değerli arkadaşlarımla bunu paylaşabilir miyim diye düşündüm. Sizler nasıl yorumlarsınız, bilemiyorum. O da şudur. 15 Temmuz darbesinin siyasi ayağı hep tartışıldı. Siyasi ayak üzerinde kesin bir sonuçtan bahsedilemez duruma geldik. İleriki günlerde bu nasıl olacak onu bilemiyorum.

Demek ki FETÖ darbe hareketinde siyasi ayak var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur. 4 Cumhurbaşkanı adayı 100 bin imza ile müracaatı öngördü. Bunlardan bir tanesi CHP'nin 15 milletvekili kaydırmasıyla destek buldu (İYİ Parti). 100 bin imzaya gerek kalmadı. Şahsiyet 100 bin imzayla adaylığını koyacağını söyledi. FETÖ darbe hareketinden 15 gün sonra OHAL kabul edildi ve uygulamaya konuldu. Çok sayıda silahlı kuvvet mensubu , emniyet mensubu, öğretim kadroları, eğitim sektörü, önemli uzaklaştırma, görevden alma vesaire oldu. Bunların yönü vardır, aileleri , çevreleri vardır. AK Parti'nin Adalet ve İçişleri Bakanı fetönün seçmen ayağındaki etkisini takip etmiştir. Bu kişiler hangi aday etrafında toplanabilir.

Bu 100 bin kişinin içerisinde FETÖ'nün desteğiyle, PKK desteğiyle bir aday taraması yapılacaksa, FETÖ'nün seçmen ya da siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı öğrenilebilir. " ifadelerini kullandı. 100 bin kişi güvenlik soruşturmasından geçirilsin mi? sorusuna "Hayır bu önemli bir düşüncedir. FETÖ ile mücadele ediliyorsa, FETÖ'de hala ısrarını sürdürüyorsa. Acaba Pensilvanya'dan bir talimat gelip, 100 bin kişiyi bir aday etrafında toplayınız derse. FETÖ 100 bin taraftarım var der ise ne olur." dedi. Gelen bir istihbari bilgi mi var? sorusuna "Hayır benim ki düşünce, hemen gazetelerde falan 'Bahçeli bu düşünceleri nereden alıyor' deniyor, aklımdan alıyorum" dedi. 

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 03.05.2018 10:22
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Yorumlar
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Murat aslantaş 5 saat önce

Bu iyice sıyırdı kafayı, bi koltuk uğruna yapıştı kene gibi akp’ye. Şimdi de sağa sola sallıyor. Eski dik duran ve omurgalı Bahçeli’den ... nereye .... yazık çok yazık, milliyetçi tabana yazık

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milli birlik 3 saat önce

Yazık bu adama. Tarih 2015 fetö akp uydurması diyen bahçeliden bu günlere

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