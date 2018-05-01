Devlet Bahçeli'den CHP Yorumu 'Sabrı Taşırdılar, Artık Açıklasınlar'

Bir gazetecinin "bazı kesimlerce seçim güvenliğinin olmadığına yönelik iddialar ortaya atılıyor, bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Bahçeli, "YSK bu manada görevlidir. Hal böyle olunca emniyet güçleri ve parti temsilcileriyle seçim güvenliği sağlanmış olur ama esas seçmene düşer bu görev. Seçmen sabırlı, soğukkanlı, hileye tevessül etmeden demokratik hakkı olan oyu kullanma erdemine kavuşursa her sandık güvenlidir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili de konuşan MHP Lideri, "Allah hayırlı uğurlu etsin. Son yılların en popüler siyasetçisi olmuştu, bugün noktaladı. Bakalım bundan sonra ne kadar tekrarlanacak ona bakmak lazım" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının cuma günü açıklanacağının hatırlatılması üzerine konuşan Bahçeli, "Valla sabrı çok taşırdı, millet merak ediyor. Bir gün CHP'nin önünde halk toplanacak 'artık açıkla şu adayını' diyecek. O konuma geliyorlar" ifadelerini kullandı.

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