Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül Çıkışı 'Keşke...'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olmamasına ilişkin ilk defa konuştu.

Partisinin genel merkezinde basın mensuplarıyla biraraya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısındaki açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, bir basın mensubunun 'Kardeşlik hukuku yerine getirildi mi?' şeklindeki soruya, "Kardeşlik hukuku adı konmadan yerine geldi. Keşke açıklamasını kardeşlik sözlerini ağzına alarak yapsaydı. O zaman daha anlamlı olurdu. Ama o anlama gelen cümleleri var" ifadelerini kullandı. CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye geri dönme ihtimali sorusuna da yanıt veren Bahçeli, "Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı bir hatadan vazgeçmiş demektir. 15 milletvekilinin kendi öz partisine dönmesi gerekir. Abidik gubudik işlerden vazgeçmek lazım." şeklinde konuştu.

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