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Devlet Bahçeli Çok Sert Konuştu! "Darmadağın Edilecek, Kaçış Yok!"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara Kızılcahamam'daki kampında Afrin Zeytin Dalı Harekatına dair son dakika açıklamalarında bulundu.

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Devlet Bahçeli Çok Sert Konuştu! "Darmadağın Edilecek, Kaçış Yok!"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara Kızılcahamam'daki kampında Afrin Zeytin Dalı Harekatına dair son dakika açıklamalarında bulundu.

21 Ocak 2018 Pazar 14:44
Devlet Bahçeli Çok Sert Konuştu! "Darmadağın Edilecek, Kaçış Yok!"

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Afrin, Darmadağın Edilecek"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara Kızılcahamam'daki kampında Afrin Zeytin Dalı Harekatına dair son dakika açıklamalarında bulundu.

MHP Lideri, partisinin Kızılcahamam'daki MYK, Merkez Disiplin Kurulu ve Türkiye Büyük Millet MEclisi Grubu ortak toplantısının kapanış oturumunda, dün başlayan Afrin'deki terör operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Kütahya'da Afrin operasyonunun başladığını ilan etmiştir. Zeytin Dalı isimli askeri harekat yıldırım gibi hainlerin tepesine inmiş ve icra edilmiştir. Türk jetleri meşru müdafaa sınırları içinde 7 ayrı bölgedeki hedefleri teker teker yok etmiştir. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak, Artık söz bitmiş hareket aşamasına geçilmiştir. 108 hedef başarı ile imha edilmiştir. Sivillerin zarar görmemesi için azami dikkat ve hassasiyet gösterilmiş gösterilmeye de devam etmiştir.

Artık terör örgütü PYD-PKK'ya Afrin'in tabur, Münbiç'in mezar olması sonuna kadar dseteklediğimiz milli hedeftir.Bunun başka yolu kalmamıştır. Ya Afrin yıkılsın, ya teröristler yakılsın. Bilinsin ki Kerkük'e 5 bin bozkurtla gidecek kadar gemileri yakan ülkücü hareket ihtiyaç hasıl olursa binlerce gönüllüsü ile Afrin'in boğazına çökecektir. Yetmedi Münbiç'e gök gürlemesini andıran imanla sel gibi akacaktır. Gözümüz karadır, zira mevzubahis vatandır. Kahraman Mehmetçik yalnız değildir. Hükümet yalnız değildir, MHP yanındadır. Enerji kaynaklarının denetim ve kontrolü de suyun altında bekletilen gündem başlıkları arasındadır.ABD verdiği hiçbir sözde durmamıştır. En son olarak sözde Kuzey Ordusu'nu kurmaya kalkarak bardağı taşırmıştır. Türkiye'nin teröristleri yakaladıkları yerde imha etmesi ertelenemez bir görevdir. İnancım odur ki Afrin, darmadağın edilecektir. Bundan kaçış, kurtuluş yoktur." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 21.01.2018 15:08
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Mhp Afrin AçıklamasıMHP Genel BaşkanıMhp
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