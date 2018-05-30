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Dev Şirket 500 Personeli İşten Çıkaracak

İsviçre merkezli gıda devi Nestle, 500 personelini işten çıkarmayı planlıyor. Nestle'nin 500 kişilik işten çıkarma planına konu personelinin tamamının İsviçre'deki genel merkezde bulunan BT departmanındaki kişiler olduğu belirtiliyor.

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Dev Şirket 500 Personeli İşten Çıkaracak

İsviçre merkezli gıda devi Nestle, 500 personelini işten çıkarmayı planlıyor. Nestle'nin 500 kişilik işten çıkarma planına konu personelinin tamamının İsviçre'deki genel merkezde bulunan BT departmanındaki kişiler olduğu belirtiliyor.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 14:55
Dev Şirket 500 Personeli İşten Çıkaracak

İsviçre merkezli gıda devi Nestle, 500 personelini işten çıkarmayı planlıyor. Nestle'nin 500 kişilik işten çıkarma planına konu personelinin tamamının İsviçre'deki genel merkezde bulunan BT departmanındaki kişiler olduğu belirtiliyor.

500 kişilik ekip İtalya, İspanya ve Portekizdeki işlerden sorumlu , üretim tesislerindeyse işten çıkarma yaşanmayacak. Gıda devi Nestle , Mayıs ayının başında ABD merkezli dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks ile kahve ortaklığına gitmiş, bu anlaşmanın bedeli 7.15 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

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500 Personel500 Personel Işten çıkarılacak
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