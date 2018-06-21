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Destici'den Flaş 'Bedelli Askerlik' Önerisi

Bedelli Askerlik 2018 yılında çıkar mı? sorusu gündemdeki sıcaklığını korurken, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den konuyla ilgili sürpriz bir öneri geldi.

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Destici'den Flaş 'Bedelli Askerlik' Önerisi

Bedelli Askerlik 2018 yılında çıkar mı? sorusu gündemdeki sıcaklığını korurken, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den konuyla ilgili sürpriz bir öneri geldi.

21 Haziran 2018 Perşembe 18:29
Destici'den Flaş 'Bedelli Askerlik' Önerisi

Bedelli Askerlik 2018 yılında çıkar mı? sorusu gündemdeki sıcaklığını korurken, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den konuyla ilgili sürpriz bir öneri geldi.

TGRT'de yayınlanan Gündem Özel programına konuk olan Mustafa Destici, bedelli askerlikle ilgili kendisine yöneltilen soruya, yüzbinlerce asker kaçağı ya da bakaya durumunda vatandaş olduğunu hatırlatarak yanıt verdi.

İlkelesel olarak bedelli askerliğe olumsuz baktığını fakat bu yığılmanın da çözüme kavuşturulması gerektiğini söyleyen BBP Genel Başkanı, "Sadece parası olanlara yönelik değil de parası olan ve olmayan herkese bir çözüm getirilmeli. Temel askerlik mutlaka yaptırılmalı. Mesleğine göre bir yerde çalıştırılmalı. Daha önceden öğretmenler ya da doktorlar gibi farklı meslek grupları bu şekilde değerlendirerek temel eğitimden sonra askerliğini yapmış oluyorlardı. Mutlaka buna bir çözüm bulunması lazım. Bu kadar insan bekliyor. Bu kadar insan mağduriyette yaşıyor.

Bunu yaparken şehitlerimizin ailelerini, şu anda gönüllü olarak severek askerliğini yapanları da incitmeyecek, ordumuzun ihtiyacını da göz önünde tutarak bir düzenleme yapılması lazım. Buradan elde edilecek gelirin de bir kısmının, ilacı çok pahalı olan belli hastalıklar var mesela SMA gibi, buralara ayrılması lazım. Böylece hem oradaki yığılmaya bir çözüm bulunurken, öbür taraftan da bir diğer hastalarımıza da şifa olması lazım. Yine oradan alınacak paranın bir kısmının şu anda gönüllü olarak askerliğini yapan kardeşlerimize de verilmeli. En azından makul bir ücret verilebilmeli. Bence böyle denge denetiminin kurulması lazım" şeklinde konuştu.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 21.06.2018 21:06
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DesticiMustafa Destici Son Dakika
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Mert 5 dakika önce

5 yıllık ömrümü verdim üniversiteye 1 hazırlık okuyarak o zaman kyk kredi borcunu ödeyebilirim diye aldım 1 yıldır mezunum iş bulamıyorum üstüne yine kredi çektim durumum iyi değildi şimdiki gibi birçok zengin arkadaşıma ayrıca babası devlette iyi kademelerde görev yapan kişilere başbakanlık çıktı isminide verebilirim bu kişilerin eğer yalanım varsa araştırabilirler bu kişileri bizim gibi işçi gariban çocuklarına kyk kredi çıktı mecburiyetten aldım başka çarem yoktu milyar dolarlarca borçlar siliniyor bizim eğitimimiz için harcanan kyk borcumu çok geldi umarım gerekli mercilerce bu yazım dikkate alınır...

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