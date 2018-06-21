Destici'den Flaş 'Bedelli Askerlik' Önerisi

Bedelli Askerlik 2018 yılında çıkar mı? sorusu gündemdeki sıcaklığını korurken, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den konuyla ilgili sürpriz bir öneri geldi.

TGRT'de yayınlanan Gündem Özel programına konuk olan Mustafa Destici, bedelli askerlikle ilgili kendisine yöneltilen soruya, yüzbinlerce asker kaçağı ya da bakaya durumunda vatandaş olduğunu hatırlatarak yanıt verdi.

İlkelesel olarak bedelli askerliğe olumsuz baktığını fakat bu yığılmanın da çözüme kavuşturulması gerektiğini söyleyen BBP Genel Başkanı, "Sadece parası olanlara yönelik değil de parası olan ve olmayan herkese bir çözüm getirilmeli. Temel askerlik mutlaka yaptırılmalı. Mesleğine göre bir yerde çalıştırılmalı. Daha önceden öğretmenler ya da doktorlar gibi farklı meslek grupları bu şekilde değerlendirerek temel eğitimden sonra askerliğini yapmış oluyorlardı. Mutlaka buna bir çözüm bulunması lazım. Bu kadar insan bekliyor. Bu kadar insan mağduriyette yaşıyor.

Bunu yaparken şehitlerimizin ailelerini, şu anda gönüllü olarak severek askerliğini yapanları da incitmeyecek, ordumuzun ihtiyacını da göz önünde tutarak bir düzenleme yapılması lazım. Buradan elde edilecek gelirin de bir kısmının, ilacı çok pahalı olan belli hastalıklar var mesela SMA gibi, buralara ayrılması lazım. Böylece hem oradaki yığılmaya bir çözüm bulunurken, öbür taraftan da bir diğer hastalarımıza da şifa olması lazım. Yine oradan alınacak paranın bir kısmının şu anda gönüllü olarak askerliğini yapan kardeşlerimize de verilmeli. En azından makul bir ücret verilebilmeli. Bence böyle denge denetiminin kurulması lazım" şeklinde konuştu.

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