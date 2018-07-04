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Destici Erken Seçim Çağrısını Yineledi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yerel seçimlerin erkene alınması yönündeki çağrısını yineledi.

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Destici Erken Seçim Çağrısını Yineledi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yerel seçimlerin erkene alınması yönündeki çağrısını yineledi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:01
Destici Erken Seçim Çağrısını Yineledi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yerel seçimlerin erkene alınması yönündeki çağrısını yineledi. Seçimlerin daha rahat bir ortamda yapılmasını arzuladıklarını belirten BBP Genel Başkanı, sonbaharda yerel seçimlerin gerçekleşmesi yönünde bir görüşleri olduklarını belirtti.

BBP Genel Merkezinde basın toplantısı düzenleyen Mustafa Destici, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla saat 14.30'da yapacağımız görüşmede bu konular gündeme gelir mi, gelmez mi, onu da bilmiyorum, o da kendi takdirleridir. Bizim BBP olarak şöyle bir önerimiz var, yerel seçimlerle ilgili onu da bugün söylemiyoruz, biz 2009'dan beri yerel seçimlerin mart ayında yapılmasını doğru bulmuyoruz, kış şartlarında yapılmasını doğru bulmuyoruz. Seçimlerin daha rahat bir ortamda yapılmasını arzu ediyoruz, bu anlamda yerel seçimlerin sonbahara alınması noktasında bir görüşümüz var." dedi. 

Yeni Kabinede yer alıp almayacağı, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklifi gelmesi durumunda ne yapacağı konusundaki soruları da yanıtlayan Mustafa Destici, "TBMM Başkanlığı ile ilgili henüz bize ulaşan bir bilgi olmadı ama önümüzdeki günlerde bu işin konuşulacağını düşünüyorum. Benim kabinede ya da başka bir görevde yer almam şu anda bizim gündemimizde değil, benim de böyle bir talebim yok. Ben şu anda BBP'yi TBMM'de temsil ediyorum, inşallah niyetim ve arzum da bu temsili devam ettirmek." şeklinde konuştu.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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