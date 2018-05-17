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Dere Kenarını Uyuşturucu Tarlasına Çevirmiş

Ordu'da dere kenarında yasa dışı kenevir ekimi yapan bir kişi yakalandı. Güvenlik güçlerinin çalışması neticesinde, Civil deresi kenarında ekilmiş binlerce kök kenevir ele geçirildi.

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Dere Kenarını Uyuşturucu Tarlasına Çevirmiş

Ordu'da dere kenarında yasa dışı kenevir ekimi yapan bir kişi yakalandı. Güvenlik güçlerinin çalışması neticesinde, Civil deresi kenarında ekilmiş binlerce kök kenevir ele geçirildi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 22:38
Dere Kenarını Uyuşturucu Tarlasına Çevirmiş

Ordu'da dere kenarında yasa dışı kenevir ekimi yapan bir kişi yakalandı. Güvenlik güçlerinin çalışması neticesinde, Civil deresi kenarında ekilmiş binlerce kök kenevir ele geçirildi.

Gelen bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmas neticesinde Altınordu İlçesi Kökenli Mahallesi, Civil Deresi kenarında yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı hakkında elde edilen bilgilerle başlatılan operasyon başarıyla tamamlandı. İl Jandarma ekipleri bin 257 kök kenevir bitkisini ele geçirdi. Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alınarak , adli makamlara sevk edildi.

Yetkililer her türlü suç ve suç unsurlarına mücadelenin devam edeceğini söyledi.

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