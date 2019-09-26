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Deprem nedeniyle İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Yalova'da okullar tatil edildi!

Bugün İstanbul'da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik deprem sonrası, depremden etkilenen illerde bir bir okullar tatil edilmeye başladı. İstanbul ve Bursa'dan sonra Kocaeli ve Yalova'da da okullar tatil edildi. Peki deprem nedeniyle hangi okullar tatil? İşte İstanbul depremi sonrası yaşananlar...

Deprem nedeniyle İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Yalova'da okullar tatil edildi!

Bugün İstanbul'da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik deprem sonrası, depremden etkilenen illerde bir bir okullar tatil edilmeye başladı. İstanbul ve Bursa'dan sonra Kocaeli ve Yalova'da da okullar tatil edildi. Peki deprem nedeniyle hangi okullar tatil? İşte İstanbul depremi sonrası yaşananlar...

26 Eylül 2019 Perşembe 16:29
Deprem nedeniyle İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Yalova'da okullar tatil edildi!

Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,8'lik deprem sonrası, depremden etkilenen illerde bir bir okullar tatil edilmeye başladı. İstanbul ve Bursa'dan sonra 2 ilde de okullar tatil edildi. 

Deprem sonrası İstanbul Valiliği’nden son dakika açıklaması geldi. Valilikten yapılan açıklamada İstanbul’da okulların tatil ilan edildiği bilgisi paylaşıldı.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLDU 26 EYLÜL 2019?

5,8’lik şiddetli deprem sonrası telefonlar kilitlenmiş WhatsApp ve benzeri haberleşme uygulamalarına erişim kısıtlanmıştı.

Deprem sonrasında valilikçe AFAD'ın hemen faaliyete geçirildiği aktarılan açıklamada, "Deprem nedeniyle ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarımızda tedbiren bugün eğitimin geçici olarak tatil edilmesine karar verilmiştir." denildi.

İstanbul'un ardındansa Bursa, Yalova ve Kocaeli'de de okullar tatil ilan edildi.

İstanbul'da Deprem Sonrasında Yaşananlar:

İstanbul'da saat 14.00'da 5,8 şiddetinde deprem meydana geldi. Daha sonra ise depremin şiddeti 6 olarak değiştirildi. Depremin hemen ardından cep telefon hatları ulaşılamaz hale geldi.

İstanbul'da bugün üçüncü bir deprem daha oldu. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü 5.9, AFAD ise 5.8 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi önce depremin büyüklüğünü 5.7 olarak sonra ise 6 olarak açıkladı.

Deprem sonrasında vatandaşların yakınlarına ulaşmak için yoğun arama yapması üzerine telekomünikasyon ağında yoğunluk meydana geldi ve ulaşılamaz hale geldi.

Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı. Büyük paniğin yaşandığı kentte artçı sarsıntılar devam ediyor.

CAMİ MİNARESİ YIKILDI - AMBULANSLAR SEVK EDİLDİ

İstanbul’daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar’dan çok çarpıcı bir görüntü geldi. Avcılar Metrobüs durağının oradaki caminin minaresi yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

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