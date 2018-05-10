Depboylu : Kamuya Engelli Personel Alımlarındaki Kota Arttırılmalı!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, çoğu ülkede kamu kurumlarındaki engelli personel sayısının yüzde ve üzerinde olduğuna dikkat çekerek bu kota oranının Türkiye'de de geçerli olması gerekitiğini söyledi.

Parti genel merkezinde 'Engelliler Haftası' dolayısıyla basın toplantısı düzenleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu, engelli vatandaşların kamuda istihdamına yönelik çalışmaların yetersiz kaldığını, daha fazla alım yapılması gerektiğinis öyledi. Bir çok ülkede kamu kurumlarındaki personel sayısının yüzde 5'i kadarının engellilere ayrıldığını söyleyen Depboylu, "Birçok ülkede kamu kurumlarında yüzde 5 ve üzerinde engelli kotası uygulaması yapılmaktadır. Bu kota oranı bizde de geçerli olmalıdır.Engel durumları dikkate alınarak, uygun eğitimleri almış, rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmış engellilerimiz de kendilerine uygun işlerde çalışabilir, üretime ve de kendi bütçelerine katkıda bulunabilirler. Engellilerin de iş piyasasının özellikleri ve gereksinimleri doğrultusunda eğitilmesi, istihdam için hazırlanması gerekir." dedi.

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