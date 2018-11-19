Denizli'de eğitim uçağı düştü!

Denizli'ye bağlı Merkezefendi ilçesi Başkarcı Mahallesi'nde, bir eğitim uçağı düştü. Ajanslara yansıyan Son dakika haberine göre Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) tarafından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi üzerine bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Denizli Valisi Hasan Karahan, Merkezefendi ilçesi Başkarcı bölgesinde bir uçağın düştüğünü, bölgeye AFAD ve 112 ekiplerinin yönledirildiğini bildirdi.

Karahan, "Düşüş sebebi henüz bilinmiyor. Hava şartlarından mı teknik bir sebepten dolayı mı olduğu bilinmiyor. Verilen koordinatlara göre düştüğü tahmin edilen alana ulaşılmaya çalışılıyor. Sivil havacılık, AFAD, diğer ekiplerimiz bölgede uçağa ulaşmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

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