Denizli'nin Çivril İlçesinde Takla Atan Araçtan 3 Lise Öğrencisi Çıktı

Denizli'nin Çivril ilçesinde takla atan araçtaki 3'ü lise öğrenimine devam eden 4 genç yaralandı. Denizli Çivril'de meydana gelen kazaya ilişkin detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı.

Elde edilen bilgilere göre, kaza Akpınar Mahallesinde oldu. Çivril Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin olduğu caddede yaşanan kazada 20 yaşındaki Ramazan S'nin kullandığı otomobilin direksin hakimiyetini kaybetmesi neticesinde araç kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Ramazan S. ile araç içerisinde bulunan 15 Yaşındaki A.E, 14 yaşındaki M.Ö ve 15 yaşındaki F.T. yaralandı. Takla atan araçtan kendisi çıkan 2 yaralı, mahalle sakinlerinin olay yerine çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılırken, araç içerisine sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıltı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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