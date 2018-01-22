Denizli'de Polis Memuru Tabancasıyla İntihar Etti

Son dakika haberi Denizli'den geldi. Alınan son bilgilere göre Denizli'de polis memuru 51 yaşındaki Nevzat K., annesiyle birlikte yaşadığı evde, beylik tabancasıyla kendisini başından vurup, yaşamına son verdi. Polis memuru Nevzat K.'nin bir süre önce, beyin kanaması geçirdiği ve raporlu olduğu öğrenildi.

Denizli'de Karaman Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde meydana gelen olayda, Kınıklı Polis Merkezi'nde görev yaptığı öğrenilen 51 yaşındaki polis memuru Nevzat K., bugün sabah saat 08.00'de, evinde annesi tarafından ölü halde bulundu. Eşinden boşanan, 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Nevzat K.'nin cansız bedenini gören annesi, polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evde inceleme başlattı. Tabancasıyla intihar ettiği belirlenen Nevzat K.'nin bir süre önce beyin kanaması geçirdiği, ameliyat edildiği ve raporlu olduğu için çalışmadığı öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının evde inceleme yapmasının ardından Nevzat K.'nin cenazesi, otopsisi yapılması için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

Kpsscafe.com.tr | Ankara