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Denizli'de İki Otomobil Çarpıştı! 11 Kişi Yaralandı

Denizli'nin Kale ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 11 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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Denizli'de İki Otomobil Çarpıştı! 11 Kişi Yaralandı

Denizli'nin Kale ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 11 kişinin yaralandığı öğrenildi.

19 Haziran 2018 Salı 23:24
Denizli'de İki Otomobil Çarpıştı! 11 Kişi Yaralandı

Denizli'nin Kale ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 11 kişinin yaralandığı öğrenildi. Uğur Özkaya idaresindeki otomobil, Özlüce Mevkisinde karşı yönden gelen Suriye uyruklu Muhammed Şıhdıbıs'ın idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobil içerisinde bulunan 11 kişi yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahelenin ardından tedavileri için Kale ve Denizli merkezdeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan hayati tehlikesi olan kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Kazaya dair soruşturma başlatıldı.

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