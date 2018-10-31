Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: Komutanlar Gözaltına Alınıyor

Haber Ajanslarına yansıyan son dakika haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’den 12’si görevde 30 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki askerlerden Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları, ilişkileri tespit edilen 4 albay, 3 yarbay, 2 binbaşı, 7 yüzbaşı, 5 üsteğmen, 3 teğmen, 6 astsubay olmak üzere toplam 30 şüpheli hakkında 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı çıkarıldı.

12'Sİ AKTİF GÖREVDE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı karar göre gözaltına alınan şüphelilerin 12'sinin aktif görevde olup, diğerleri hakkında soruşturma sebebiyle idari işlem uygulandığı kaydedildi.

Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından devam ettiği bildirildi.

Kaynaklar; (İHA)

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