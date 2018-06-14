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Deniz Baykal'dan Aylar Sonra İlk Fotoğraf

Uzun süredir tedavi gören CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'dan ilk fotoğraf geldi.

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Deniz Baykal'dan Aylar Sonra İlk Fotoğraf

Uzun süredir tedavi gören CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'dan ilk fotoğraf geldi.

14 Haziran 2018 Perşembe 17:10
Deniz Baykal'dan Aylar Sonra İlk Fotoğraf

Uzun süredir tedavi gören CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'dan ilk fotoğraf geldi.

Baykal'ı ziyaret eden Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç, Baykal'ı ziyaretinde bir fotoğraf çekip bunu sosyal medyada paylaştı. Sevinç , mesajında "Sayın Deniz Baykal’a bayram ziyareti yaptım. Sağlığı gayet iyi. Deniz Bey herkesin ramazan bayramını kutluyor. 24 Haziran’da ikinci bir bayram sevinci yaşayacağımıza inandığını söyledi" ifadelerini kullandı.

Baykal, 16 Ekim 2017 gece yarısı rahatsızlanınca, Ankara'da özel bir hastaneye götürülmüş buradaki ilk müdahelenin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesine sevk edilmişti. Beyin damarında tınanıklık tespit edilen Baykal'a stent takılmıştı. Yoğun bakımda 51 gün kalan CHP Eski Genel Başkanı, daha sonra 5 Aralık 2017'de Sağlık Bakanlığı'na ait uçakla Almanya'ya sevk edilmişti. 

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Baykal
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