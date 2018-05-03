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Demokrat Parti'nin Destekleyeceği Cumhurbaşkanı Adayı Açıklandı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i destekleyeceklerini söyledi.

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Demokrat Parti'nin Destekleyeceği Cumhurbaşkanı Adayı Açıklandı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i destekleyeceklerini söyledi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 13:10
Demokrat Parti'nin Destekleyeceği Cumhurbaşkanı Adayı Açıklandı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener2i destekleyeceklerini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti. İkili görüşmenin ardından liderler basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin, parti kararının İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destekleme yönünde olduğunu söyledi. Bilindiği gibi Saadet Partisi, İYİ Parti, CHP ve Demokrat Parti Milletvekili seçimlerinde ittifak kararı almıştı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yarın yapılacak toplantıyla açıklanacak.

İYİ Parti ve Demokrat Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu oldu.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 03.05.2018 13:09
Anahtar Kelimeler:
Demokrat PartiCumhurbaşkanı Adayı
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