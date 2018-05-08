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Demokrat Parti'den Akşener'e Tam Destek

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, memleketi Afyonkarahisar'da Cumhurbşakanı adayı Meral Akşener için seçim kuruluna giderek imza verdi.

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Demokrat Parti'den Akşener'e Tam Destek

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, memleketi Afyonkarahisar'da Cumhurbşakanı adayı Meral Akşener için seçim kuruluna giderek imza verdi.

08 Mayıs 2018 Salı 22:03
Demokrat Parti'den Akşener'e Tam Destek

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, memleketi Afyonkarahisar'da Cumhurbşakanı adayı Meral Akşener için seçim kuruluna giderek imza verdi. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, bir dizi temas ve ziyarette bulunmak üzere memleketi Afyonkarahisar'a geldi. Burada DP İl Başkanlığı binasını da ziyaret eden Uysal, daha sonra açıklamalarda bulundu.

Gültekin Uysal, "Yeniden büyük Türkiye idealiyle milletimizi yarınlara taşıyabilmek adına bir güç birlikteliği yapıldı. Bizler de bütün dava arkadaşlarımızla beraber Türkiye'nin bu altüst oluşu içerisinde ideallerimizden zerre miskal sapmadan bu zamana kadar bu mücadeleyi vermeye gayret gösterdik.2007 yılında siyasal rekabetin fiilen kapandığı bir dönemde artık milletin meselelerinin konuşulacağı bir siyasal rekabetin yeniden açıldığı bir döneme geldik. İnşallah Türkiye burada suhulet içerisinde, huzur içerisinde bu seçimleri gerçekleştirir.

Milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere, beraberinde değişen koşullar, şartlar dolayısıyla cumhurbaşkanlığı seçimiyle beraber insanımız hür iradesiyle eşitlik içerisinde, adil bir düzen içerisinde, huzur içerisinde bu seçimleri yapar. Çok partili hayata geçtiğimiz günden bugüne birkaç münferit hadisenin dışında demokrasimizde sandığın üzerine gölge düşmemiştir. Ama yakın dönem içerisinde adeta devleti bir parti devletine dönüştürerek, yargıyı neredeyse onun bir siyasal şubesi haline getirmiş olmanın bedelini, ucu kendilerine dokunduğunda 17- 25 Aralık'ta gördüler, 15 Temmuz'da gördüler. İşte o nedenle Demokrat Parti olarak diyoruz ki 'Demokrasi işinize geldi mi değil, herkes için demokrasi' demek durumundayız. 'Hukuk işinize geldi mi değil, herkes için hukuk' demek durumundayız." ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Genel Başkanı parti binasındaki görüşmelerin ardından İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'na da ziyaret etti. Daha sonra buradan seçim kuruluna giden Uysal, Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'e destek için imza verdi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Demokrat PartiDemokrat Parti Akşener
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