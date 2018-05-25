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Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e 'HDP'yi Kapatma' Cevabı

HDP'nin Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda HDP'yi kapatacağını söyleyen Doğu Perinçek'e avukatı aracılığıyla sosyal medya hesabından yanıt verdi.

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Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e 'HDP'yi Kapatma' Cevabı

HDP'nin Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda HDP'yi kapatacağını söyleyen Doğu Perinçek'e avukatı aracılığıyla sosyal medya hesabından yanıt verdi.

25 Mayıs 2018 Cuma 12:24
Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e 'HDP'yi Kapatma' Cevabı

HDP'nin Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda HDP'yi kapatacağını söyleyen Doğu Perinçek'e avukatı aracılığıyla sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Demirtaş, "Ben seçilirsem Vatan Partisi'ni kapattırmayacağım. Partiniz dahil, bütün partilerin hazineden adil bir yardım almasını sağlayacağım. Ayrıca siz kazanırsanız söz veriyorum, HDP'yi biz kendimiz kapatacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı seçim beyannamesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Demirtaş, "Cumhurbaşkanı olarak, 16 yıllık yönetimden sonra adalet vaat ediyorsunuz. En sevdiğiniz rakibinizin cezevinden seçim çalışması yürütmek zorunda kalmasına dair görüşlerinizi de duymak isterdim. Anayasa'daki masumiyet karinesini unutmadan yorum yaparsanız sevinirim." dedi.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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DemirtaşDemirtaş Son Dakika
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