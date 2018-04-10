Deizm Nedir? Kimlere Deist Denir? İHL'liler Deizm'e mi Kayıyor?

Son günlerde Deizm kelimesi Türkiye'de çokça telaffuz eedilmeye başlandı.

Gündemde sürekli olarak konuşulan Deizm kelimesi, gençler tarafından araştırılmaya başlandı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak Deizm ile ilgili haberimizi kaleme aldık.

Bir diğer adı yaradancılık olan Deizm, temel oalrak tüm dinleri reddeder ve tek bir yaradana inanır. Akıl yolu ile dini bilgilere ve ibadetlere ulaşılabileceği savunulur ve Vahiy gibi konulara kabul edilmez. Yaradanın evrede ve dünya hayatına müdahale etmediği varsayılır.

Deizm'de hiç bir aacı olmaksızın sadece akıl yürüterek insanın yaradanı bulabileceği savunulur. Bu düşünceyi savunan kişilere Deist denir. Latince'den gelen bu tanım, özgür düşünceli insanların Tanrı inancını belirtmesinde kullanılmıştır.

Kainatı yaratan, işleyişi için doğa kanunlarını intizamlı bir şekilde koyan, öte yandan insanlığa ve evrene müdahale etmeyen; doğruları keşfetmeleri için insanlara akıl ve mantık yütüme yetisi veren bir yaradana duyulan inanç deizmi tam anlamı ile ifade etmektedir. Deistler genellikle bu doğrultuda evreni Tanrı tarafından tasarlanan, hareketi başlatılan; dışarıdan müdahale olmadan doğa kanunlarına uygun şekilde işleyen bir bütünlük olarak görme eğilimindedir.

REDDEDİLEN İNANIŞLAR

Yaradanın evrene müdahalede bulunmadığını ve herhangi bir aracı yollamadığına inanan Deist'ler peygamberler, kutsal kitaplar, sevap, günâh, ibâdet, dua, vahiy, melek, cin, şeytan, cennet, cehennem, ahiret ve kader gibi kavramlaa inanmaz. Belirli bir öncüsü, merkezi bulunmaması sebebiyle deizmde ihtiyaç duyulan tek şey sağduyulu olmak ve her şeyi akıl süzgecinden geçirmektir.

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