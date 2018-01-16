Dehşete Düşüren Gerçek Ortaya Çıktı! Bebeğini Duvara Çarparak Öldürmüş!

Şok Eden Gerçek Ortaya Çıktı! Bebeğini Duvara Çarparak Öldürmüş!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde darp edilerek öldürüldüğü anlaşılan babası, emniyetteki ilk ifadesinde 2,5 aylık çocuğunun kafasına 2,5 yaşındaki kızının kültablası ile vurmuş olabileceğini söylemişti.

Savcılıkta ifadesini değiştiren Ahmet A, olay günü alkollü olduğunu, bebek ağladığı için sinirlendiğini ve bebeği kaldırıp duvara vurduğunu daha sonra da karısını çağırarak onunla birlikte hastaneye gittiklerini söyledi. Ahmet A, savcılıktaki ifadesinde, "Önceki gün akşam evde alkollüydüm. Bebek ağlamaya başladı. Susturamadım. O sinirle, alkolün de etkisiyle bebeği duvara çarptım. Bir süre sonra bebekte rahatsızlık belirtilerini gördüm. O sırada annesi evde değildi, çalışıyordu. Eve çağırdım. Birlikte hastaneye götürdük. Daha sonra hastanede yaşamını yitirdi." dedi.

Ahmet A, savcılıktaki sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğince kasten öldürme suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilirken, aynı gün gözaltına alınan Nazlı Ç, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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