dehşet bavullarının bulunduğu sokakta sessizlik sürüyor

Başakşehir'de içinde parçalara ayrılmış cesed bulunan valizlerin bulunduğu sokakta vatandaşlar hala olayın şokunda. Cesedi fark ettiklerinde polisi aradığını söyleyen gençlerden birisi, "Küçükler erik toplarken görmüş. Bize haber verdi. Biz dokunmaya cesaret edemedik" dedi.

Güvercintepe Mahallesinde erik toplamak için Hasanpaşa Deresi civarına gelen çocuklar yol kenarında iki valiz gördü. Kanları fark edince büyüklerine durumu bildirdi.

Valizleri bulan isimlerden birisi olan Fatih Akkaya, "Valizleri biz bulduk. Gece 12'de evlere gitmek için dağıldık. Son bir gezi yapalım dedik. Küçükler erik toplarken görmüş. Bize haber verdi. Biz dokunmaya cesaret edemedik. Polisi aradık, Gelen polisler bizi uzaklaştırdıktan sonra bavulu açtılar. Sonra bütün polisler geldi" dedi. 35 yaşlarındaki bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

KPSSCAFE - ANKARA