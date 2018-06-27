DEAŞ'in Türkiye Sorumlusu Olduğu Öne Sürülen Ebu Hanzala Hakkında Karar Verildi !

Terör Örgütü DEAŞ'ın Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancık hakkında açılan davada karar verildi.

Gerçekleşen davanda mahkeme heyeti, 1 sene 20 gündür hapiste tutuklu bulunan şahsa silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan 12 sene 6 ay , terör örgütü propagandasından 1 sene 6 ay 22 gün hapis cezası verilmesine karar verdi.

Terör örgütü DEAŞ'in Türkiye'deki sorumlusu olduğu iddia edilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk hakkında açılan davada karar belli oldu. Davanın bugün gerçekleşen karar duruşmasında 1 sene 20 gündür tutuklu bulunan Bayancuk'a silahlı terör örgütü kurma ve terör örgütü propagandası suçundan 1 sene 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

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