Dava Sonuçlandı! 20 Sene Sonra 'Şehit' Oldu

Kahramanmaraş'lı Türkan Güneş, 1998 senesinde görevdeyken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden oğlu için başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan Türkan Güneş, 1998 senesinde askerde görevdeyken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden çocuğu Hakan Güneş için başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.

Acemi birliğinin bulunduğu Sivas'ta kalp yetmezliği neticesinde hayatını kaybeden Güneş, şehit sayılmamıştı. Bunun üzerine aile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Askeri Yüksek İdari Mahkemesi ve SGK'ya başvuruda bulundu. Dilekçeleri reddedilen aile Ankara 10. İdare Mahkemesine başvuru yaptı. Burada yakın zamanda yürürlüğe giren yasada yer alan yeni 'Şehitlik' düzenlemesiyle birlikte Hakan Güneş'in durumu yeniden değerlendirmeye alındı. Yıllar sonra umutlanan aileye haber geçtiğimiz hafta verildi. Hakan Güneş'in 'Şehit' sayıldığı bildirildi. Anne Türkan Güneş, "1998 yılında oğlumu askere gönderdim. Orada eğitim sırasında kalp yetmezliği nedeniyle şehit olduğunu söylediler ve cenazesini Türk bayrağına sarılı bir şekilde Afşin'e getirdiler. Burada askeri tören düzenlediler ve bana oğlumun şehit olduğunu söylediler.

Aradan yıllar geçtikten sonra oğlumun şehit sayılmadığını öğrendim. Oğlumun şehit sayılması için Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına dilekçeler yazdım. Ancak olumlu yanıt bulamadım. Daha sonra hukuk mücadelesine başladık. Çok şükür ki geçen hafta mahkememiz sonuçlandı ve oğlum şehit sayıldı. Hiçbir maddi beklenti içerisinde olmadım. Vatanı beklemesi için askere gönderdiğim oğlumun şehit sayılmasını istedim. Çok şükür artık bir şehit annesiyim" ifadelerini kullandı.

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